Álbum de Justin Bieber será lançado em novembro

O astro pop Justin Bieber lançará seu próximo álbum em novembro, após três anos nos quais tem chamado mais atenção por seus problemas pessoais do que por sua música.

Tidal, o serviço de streaming do rapper Jay-Z, informou nesta quarta-feira no Twitter que o novo álbum de Bieber - o quarto do cantor canadense - será colocado à venda no dia 13 de novembro, confirmando uma informação do site Hits Daily Double, dedicado à indústria.

O ídolo de 21 anos não revelou oficialmente a data de lançamento de seu próximo trabalho, mas informou que a primeira faixa, "What Do You Mean?", será divulgada em 28 de agosto.

Bieber, que com 66,3 milhões de seguidores é a segunda figura mais popular do Twitter depois da cantora pop Katy Perry, lançou seu último álbum, "Believe", em 2012.

Desde então tem ocupado as manchetes mais por seus problemas com a lei do que por sua música.

Entre os incidentes mais escandalosos que protagonizou estão ter conduzido em alta velocidade uma Lamborghini em Miami Beach sob a influência de substâncias e sem licença para dirigir válida, lançar ovos na casa de seu vizinho em Los Angeles e bater com seu quadriciclo no carro de um fotógrafo.

Em julho passado, a justiça argentina expediu um mandado de prisão contra o cantor pela agressão a um fotógrafo em Buenos Aires em 2013.

Bieber não anunciou o nome de seu próximo álbum, mas em uma entrevista recente informou que estava criando um som "futurista" e canções "muito pessoais".

"As pessoas vão poder entender o que sinto no coração", declarou no mês passado à revista Interview.

O canadense revelou que toca bateria e guitarra em seu disco, no qual colaboram o produtor de música eletrônica Skrillex, o legendário produtor de rap e rock Rick Rubin e o gigante do rap Kanye West.

"Skrillex tem uma nova onda e encontrou a maneira de usar minhas vozes, mixar e brincar com elas com uns efeitos muito 'cool' que soam super futuristas", afirmou Bieber.

