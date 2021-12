Álbum com inéditas de Michael Jackson é lançado no iTunes

A gravadora Epic Records, da Sony, em acordo com a entidade que administra o legado de Michael Jackson, lançará no dia 13 de maio um novo álbum com oito faixas inéditas do rei do pop, "Xscape", que estará disponível para download nesta terça-feira, 1º.

O disco foi produzido pelo executivo-chefe da Epic Records, L.A. Reid, que teve "acesso ilimitado aos tesouros que representam quatro décadas de material nas quais Jackson havia completado as vozes", segundo o comunicado.

As gravações descartadas por Jackson virão a público remasterizadas com um som "contemporâneo" que "retém a essência e a integridade de Jackson", afirma o comunicado.

"Michael deixou algumas atuações musicais que nos orgulhamos de apresentar através da visão de produtores que ou trabalharam diretamente com ele ou expressaram um forte desejo de fazê-lo", comentou Reid.

Entre os coprodutores do disco estão Timbaland, Rodney Jerkins, Stargate, Jerome "Jroc" Harmon e John McClain, quem por sua vez é um dos encarregados de fundo fiduciário que representa a Michael Jackson.

"Xscape" poderá ser comprado em sua versão padrão e na estendida (deluxe) que incluirá, além das canções finais, os materiais originais como o artista os deixou.

