Alavontê promove jantar dançante em prol da Osid

O Movimento Musical Alavontê realiza uma jantar dançante 'Notte Dulce' nesta quinta, dia 28, às 20h, no Yacht Clube da Bahia. Toda a renda obtida com a venda dos convites será direcionada para a reforma e aquisição de equipamentos da Unidade Dona Dulce, das Obras Sociais Irmã Dulce (Osid), espaço que será destinado ao atendimento de pacientes com câncer assistidos pela instituição do Anjo Bom da Bahia.

Os ingressos custam R$ 300 (inclusivo jantar e bebidas) e podem ser adquiridos no próprio Yacht Clube ou através dos telefones (71) 3310-5000 ou 3310-1337. O buffet é assinado por Vini Figueira.

"Esse projeto nasceu de um desejo do Alavontê em realizar projetos em parceria com as Obras Sociais Irmã Dulce. Não queríamos fazer um show benefeciente, porque isso é coisa muito comum e simples. Nosso objetivo foi criar uma rede de solidariedade com um objetivo específico. Em uma reunião, perguntamos o que era mais preciso naquele momento e fomos informado que necessitava-se de um local de acolhimento para os pacientes com câncer", disse o cantor Ricardo Chaves, um dos integrantes do Movimento Musical Alavontê, em entrevista ao A TARDE.

"Nossa meta é a concretização dessa unidade. Batizamos a obra com o nome da mãe da Irmã Dulce, a Dona Dulce. Como uma unidade de acolhimento, nada mais justo que uma mãe para acolher. Traçamos metas, arregaçamos as mangas e corremos atrás de apoiadores. O show será uma celebração, pois já conseguimos arrecadar tudo para a construção da unidade, as obras já iniciaram e vamos entregar tudo pronto no início do ano. Estamos feliz em ajudar, em juntar nossa arte e representatividade para uma causa social", festeja o cantor.

Maria Rita Pontes, superintendente da Osid, fala da campanha em rede e avalia a iniciativa como positiva. "Para colocar esse projeto em prática nasceu a Rede Amigas de Dulce, que hoje conta com a participação de quase 120 mulheres. Está todo mundo engajada no propósito de construir a unidade. Já conseguimos vender quase 100% dos ingressos. Pela primeira vez estamos trabalhando em rede e tem dado certo. Vamos traçar novas metas e desafios, assim vamos garantir serviços relevantes para os pacientes com câncer", afirmou.

