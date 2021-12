Alavontê lança primeiro cd ao Vivo

O Alavontê lançou nesta quarta-feira, 17, o prímeiro álbum do grupo. Gravado em 2015, durante um show para convidados na casa de amigos, em Salvador, o disco traz 15 faixas e reúne músicas inéditas e algumas canções que marcaram as carreiras de Ricardo Chaves, Manno Góes, Magary Lord, Jonga Cunha e Ramon Cruz, integrantes do movimento musical.

Entre as canções, destacam-se "Vou ficar Alavontê", "Oba", "Porto Seguro" e "Carnavalizou", sendo essa última é uma homenagem dos músicos ao movimento Furdunço, lançada no Carnaval deste ano. O CD ainda conta com as participações especiais de Durval Lelys, Adelmo Casé e Armandinho.

"Gravamos este CD com o mesmo espírito que norteia os nossos projetos: promovendo convívio entre amigos, celebrando a música, a diversão e o descompromisso", afirmou Ricardo Chaves no lançamento do álbum, em evento para a imprensa.

"Queremos compartilhar com os amigos nossas experimentações. Temos uma sonoridade própria, mais acústica, mas ao mesmo tempo com bastante peso. O Alavontê é nosso parque de diversões", explicou Manno Góes.

"Este cd é um registro do que se faz no show. Um repertório formado por inéditas e grandes canções da música baiana. Tem direito a lembrar do passado, curtir o presente e estimular o futuro através do nosso espírito de brincar", afirmou André Simões, um dos fundadores do Alavontê.

Lançado de maneira independente, o compacto - que traz a foto de capa de Bell Safe e registros do show feitos por Felipe Oliveira - estará nas plataformas digitais e chegará às lojas especializadas em breve.

