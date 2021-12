Alavontê e Banda Eva comandam festa na Pupileira

O movimento musical Alavontê e a Banda Eva, liderada por Felipe Pezzoni, vão comandar a folia batizada de "EvALavontê" nesta sexta-feira, 3, às 21h, na Cerimonial Rainha Leonor, Pupileira, em Nazaré. Os ingressos já estão à venda nos balcões e no site da Ticketmix, valor único R$ 80 + taxa de 10% (1º lote).

A festa é especial para os alavonteiros Jonga Cunha e Ricardo Chaves. Cunha foi fundador e diretor artístico do EVA por 20 anos, além de ter atuado como músico e produzido todas as formações da banda até os dias atuais. Já Ricardo Chaves, que já passou pelo grupo, foi o primeiro a gravar o clássico "Pequena Eva", entre outros hits, como "Eu vou no Eva", composição do artista em parceria com Durval Lellys.

O Alavontê vai embalar o público com sucessos autorais e clássicos da música baiana, apresentados com novos arranjos. Já o Eva vai sacudir a plateia com as novidades do último álbum “Eva Sunset”, além de relembrar os sucessos da história do grupo.

