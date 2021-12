Alain Delon é hospitalizado após sofrer arritmia cardíaca

O ator francês Alain Delon, de 77 anos, foi internado por 48 horas após sofrer uma arritmia cardíaca, segundo anunciou um representante do artista, nesta terça-feira, 17.



A hospitalização não irá alterar a turnê da peça Une Journée Ordinaire, em que atua ao lado de sua filha Anouchka, que se inicia em 5 de outubro, na França, em que atua ao lado de sua filha Anouchka, segundo comunicado da produção.



Em 2012, Delon ficou internado durante vários dias no hospital americano de Neuilly, um bairro de Paris, também por causa de uma arritmia.



Em 2005, em uma entrevista à revista Paris Match, o ator confidenciou que sofria de problemas vasculares.



Nascido em 8 de novembro de 1935, Alain Delon fez mais de cem filmes em 50 anos de carreira, que o tornaram um galã conhecido no mundo inteiro. Entre os filmes está Rocco e Seus Irmãos (1960) e O Leopardo (1963), dirigidos por Luchino Visconti.

