Aláfia lança segundo CD que debate gênero,cor e religião

"Pelas nossas contas / Pelo nosso toque / Nosso fio desencapou e você não escapa do choque". É impossível escapar ileso do choque de realidade após escutar Aláfia. Logo nos primeiros versos de Salve Geral, canção de abertura de Corpura, novo disco da banda paulistana, já se percebe que o papo será reto.

Já pelo nome, que na língua africana iorubá significa "felicidade e caminhos abertos", Aláfia diz a que veio. E se no disco de estreia, em 2013, o recado não foi compreendido (se é que é possível), Corpura vem pelo Natura Musical e confirma a intenção do grupo. Produzido por Alê Siqueira e Eduardo Brechó, o CD une informação e militância através da musicalidade.

Música e verbo

Se na canção Mulher da Costa (Aláfia, 2013) havia o questionamento e a autocrítica do "Quem pratica a África?", o novo disco é uma resposta, é a África de cada um do grupo, como conta o vocalista, Jairo: "Nesse segundo CD a gente coloca para fora essa África que a gente se perguntou. Desde a forma de lutar, de falar de amor, justiça ou mesmo religião". Uma faixa a destacar é Adinkras, que é impossível escutar sem recordar de Mulher da Costa, um misto de referências africanas e romance.

As batidas dos atabaques em Corpura estão mais fortes, como em Peregrino (Okê Kala) (Lucas Cirillo) e Oxotokanxoxô e Uiratupã (Jairo Pereira). E, como prova de que a ancestralidade vai além do idioma, há uma saudação a Ogum em Blacksmith, de Brechó, com letra em inglês.

Além de Salve Geral (Eduardo Brechó), outra música a se destacar pela temática é a suingada e direta Preto Cismado (Brechó, Jairo e Tássia Reis), cujos versos falam de racismo e genocídio da juventude negra nos centros urbanos. Também se sobressai a autoexplicativa Proteja Seu Quilombo, de Ayo Shani, Brechó e Fabio Leandro, em que os versos defendem o empoderamento negro e provocam o opressor: "Projeta do projétil do projeto antipreto", diz a letra.

Mulher também é assunto para Aláfia. Xênia, a única mulher no grupo e baiana de Camaçari, carrega a responsabilidade quando o assunto é machismo: "Ser mulher numa banda de 10 homens é como ser mulher na sociedade. Existem padrões a serem quebrados. Sou muito fã de Larissa Luz, Mariella Santiago, Mariene de Castro, Tássia Reis, Juçara Maçal, Karol Conká entre outras, valorizo muito o trabalho delas, principalmente pelo posicionamento. Elas são a própria militância. E tem crescido o número de artistas negras empoderadas, isso é maravilhoso."

É na canção que dá nome ao CD, Corpura, que a voz de Xênia ganha leveza. A nostalgia de uma infância simples em Primeiro do Ano, de Lucas Cirillo, também é cantada por ela. E, ainda, a melodia que parece um balançar do vento e das águas em Banho de Poeira (Eduardo Brechó e Iara Rennó) e Nada é Importante (Brechó).

Militância

Junto desde 2011, o grupo é Fabio Leandro, Alysson Bruno, Filipe Gomes, Gabriel Catanzaro, Gil Duarte, Lucas Cirillo, Pipo Pegoraro e Victor Eduardo, que se unem aos vocais de Eduardo Brechó, Jairo Pereira e Xênia Franca.

Aláfia produz "música preta" em forma de luta e resistência. Como explica Brechó: "A militância do grupo vai além da sonoridade, pois acho que estética e política estão vinculadas e a questão de se entender como negro é uma ação afirmativa, é uma afronta ao padrão branco". E Jairo complementa: "O que a gente não faz não é somente música, isso é um movimento. Talvez a gente não fale tudo que as pessoas gostariam que falássemos, mas a gente também fala de coisa que muita gente não gostaria de ouvir", brinca.

