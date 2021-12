Akon fará show na casa do `BBB 10´

Depois de participar do Festival de Verão de Salvador, o cantor norte-americano Akon vai levar o hip-hop ao Big Brother Brasil 10. A apresentação do artista acontece nesta quarta-feira, 27, durante a festa do reality show.







Com vários sucessos emplacados nas rádios brasileiras, o rapper promete agitar a casa ao som de "I wanna love you", a balada "Don't matter", entre outros hits.











