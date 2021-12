Agenda cultural é ampla no final de semana em Salvador

O final de semana tem agenda cultural ampla em Salvador. E para você se programar, o Portal A TARDE preparou este guia com os principais eventos de diferentes linguagens artísticas que ocorrem no sábado, 25, e no domingo, 26. De espetáculos de dança e teatro a shows, passando por exposições e estreias no cinema, o que não faltam são boas opções na cidade. Confira:

| TEATRO: o universo místico e das religiões são temas de parte dos espetáculos da cidade neste final de semana. As peças Misticismo e Compadre de Ogum - Os pastores da noite abordam, de formas diferentes, essas questões que fazem parte da cultura popular de Salvador. Tem ainda o stand up "Infantaria", de Rafael Infante, do Canal Porta dos Fundos.

Misticismo

A Companha de Comédia Os Melhores do Mundo completa 20 anos e volta a Salvador com o espetáculo Misticismo, que transita pelo mistério das seitas, religiões, criaturas fantásticas, fenômenos paranormais e dos seres extraterrestres. A encenação faz sátira do universo místico e religioso sem ofensas. Uma boa opção para quem quer dar boas risadas no final de semana.

Onde: Sala Principal do Teatro Castro Alves

Quando: sábado, 25, às 21h

Quanto: Filas A W - R$ 120 e R$ 60 (meia), Filas X a Z8 - R$ 100 e R$ 50 (meia), Filas Z9 a Z11 - R$ 80 e R$ 40 (meia)

Compadre de Ogum - Os pastores da noite

A convivência entre crenças diferentes e a amizade são os temas abordados no espetáculo Compadre de Ogum - Os Pastores da noite, da Companhia de Teatro Alafia. A trama conta a história do biscateiro Massu das Sete Portas, um homem que, com a ajuda de amigos, organiza o batizado de seu filho na igreja com um padrinho Orixá.

Onde: Espaço Cultural da Barroquinha

Quando: sábado, 25, e domingo, 26, às 19h

Quanto: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)

Infantaria

O humorista Rafael Infante, do Canal Porta dos Fundos, e Tatiana Novais, apresentam o espetáculo de stand up "Infantaria", que aborda situações cotidianas e observações sobre a cultura recheadas de música, improviso e personagens reveladores.

Onde: Teatro Sesc Casa do Comércio

Quando: sábado, 25, às 21h

Quanto: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia)

| MÚSICA: a programação de música em Salvador, como sempre, conta com atrações para várias preferências. Tem rock, jazz, forró universitário e MPB. Destaque para o show de Gal Costa apresentando o show da turnê "Ela disse-me assim", em homenagem a Lupicínio Rodrigues.

Jam no MAM

Formada por Ivan Huol, Ivan Bastos, André Becker, André Magalhães, Rowney Scott, Gabi Guedes, Paulo Mutti, Orlando Costa, Joatan Nascimento e Bruno Aranha, a Jam no MAM reúne alguns dos grandes músicos da cidade apresentando repertório que tem a mistura de jazz com ritmos brasileiros.

Onde: Museu de Arte Moderna da Bahia

Quando: todos os sábados, às 18h

Quanto: R$ 6 (inteira) e R$ 3 (meia)

Gal Costa - Ela disse-me assim (canções de Lupicínio Rodrigues)

A cantora Gal Costa apresenta em Salvador o show da turnê "Ela disse-me assim", que tem no repertório canções de Lupicínio Rodrigues e conta com a direção artística de J. Veloso e Marcus Preto. O show é uma homenagem ao compositor gaúcho, que faleceu em 1974.

Onde: Sala Principal do Teatro Castro Alves

Quando: domingo, 26, às 20h

Quanto: A a Z9: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia)| Z10 a Z11: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia)

Cangaia Club

O ensaio pré-São João da banda de forró universitário Cangaia de Jegue promete fazer o público arrastar o pé na primeira edição do projeto Cangaia Club. A banda anfitriã convida ainda os cantores Adelmário Coelho e Lucas Kart, da banda Kart Love, além dos membros do grupo Duas Medidas.

Onde: Clube Espanhol - Ondina

Quando: domingo, 26, às 17h

Quanto: 1º lote: R$ 40 (feminino) e R$ 50 (masculino)

Vire o disco

Inspirado no Record Store Day, um evento americano que incentiva a venda de discos em lojas independentes, o Vire o Disco promove atividades gratuitas como shows, bate-papos musicados e sessões de autógrafos. No sábado, as bandas Dó Ré Mi Lá, às 11h, e Simples Rap'portagem, às 19h, se apresentam e tem conversa com As Ganhadeiras de Itapuã, às 15h. No domingo, fecham o evento o cantor e compositor Giovani Cidreira e a banda Tabuleiro Musiquim, às 16h e às 19h, respectivamente.

Onde: Livraria Cultura do Shopping Salvador

Quando: sábado, 25, e domingo, 26.

Quanto: gratuito

| EXPOSIÇÕES: opções interessantes continuam marcando a programação de artes plásticas e visuais na cidade neste final de semana.

As Aventuras de Pierre Verger

Tecidos da baiana Goya Lopes e músicas do nigeriano Fela Kuti servem de moldura para fotografias que mostram o trânsito de Pierre Verger entre a África negra e a Bahia.

Onde: Museu de Arte Moderna da Bahia

Quando: de 12/03 a 31/05, de terça à sexta, das 13h às 19h, e sábado e domingo, das 14h às 19h.

Quanto: gratuito

Aquarelas de Carybé

Cem obras de Carybé reunidas: metade aborda a história do descobrimento do Brasil e as outras apresentam as tradições do culto aos deus africanos no candomblé. A exposição se divide em duas mostras, "Aquarelas do Descobrimento" e "As Cores do Sagrado".

Onde: Caixa Cultural - Salvador

Quando: até 17/05, de terça a domingo, das 9h às 18h.

Quanto: gratuito

| DANÇA: o último final de semana do Mês Internacional da Dança em Salvador tem programação diversa na cidade. Destaque para o Festival VIVADANÇA, que continua apresentando grupos de diferentes estilos e lugares na capital baiana.

PARABACH

O espetáculo da Companhia Paracuru aborda, de forma poética, o amadurecimento e as dificuldades de buscar o belo. Para isso, a encenação, que faz parte da programação do Festival VIVADANÇA, tem como inspiração a musicografia de Johann Sebastian Bach (1685 - 1750), compositor alemão de música clássica.

Onde: Sala Principal do Teatro Vila Velha

Quando: sábado, 25, às 20h, e domingo, 25, às 19h

Quanto: R$ 20 (inteira) R$ 10 (meia)

JAM de Dança

O Festival VIVADANÇA promove encontro entre a bailarina norte-americana Germaine Ingram e as jam sessions semanais do Museu de Arte Moderna, que acontecem há mais de 15 anos. A dança e a música irão se juntar em um encontro de improvisação.

Onde: Museu de Arte Moderna da Bahia

Quando: sábado, 25, às 18h

Quanto: R$ 6 (inteira) R$ 3 (meia)

BOOM BREAK

O Circuito de Dança de Rua BOOM BREAK chega a 2ª edição e conta com as apresentações de Cypher King e Queen, a Batalha de Break 1x1 e desafios de DJ's.

Onde: Praça Tereza Batista - Pelourinho

Quando: domingo, 26, às 15h

Quanto: R$ 5

| CINEMA

Algumas estreias marcam a programação de cinema em Salvador, como "Dólares de Areia", "3 Corações" e "Vingadores - Era de Ultron" . Outros filmes que têm chamado a atenção do público e continuam em cartaz são "Velozes e Furiosos 7", o mais novo lançamento da franquia,"Ida", vencedor do Oscar de melhor filme estrangeiro e "O Sal da Terra", filme que mostra a vida e a obra do fotógrafo brasileira Sebastião Salgado. A Semana de Cinema Russo continua na Sala Walter da Silveira neste final de semana. Alguns filmes clássicos realizados no país, como "O Encouraçado Potemkin", de Sergueï M. Eisenstein e Grigori Aleksandrov e "O Quadragésimo Primeiro", de Grigori Chukhrai, estão entre as atrações da mostra. Para saber da programação completa do cinema no final de semana, acesse o Cineinsite.

