Aeroporto de Londres faz brincadeira para homenagear o Star Wars Day

O Heathrow Airport, principal aeroporto de Londres e um dos dez maiores do planeta em volume de tráfego diário de passageiros, fez uma homenagem para a saga Star Wars nesta sexta-feira, 4, dia em que se comemora o Star Wars Day.

Em um dos painéis de embarque no terminal cinco, no lugar dos tradicionais voos internacionais que saem de lá, estavam 'voos' para planetas do universo dos filmes criados por George Lucas na década de 1970.

A atenção para os detalhes chamou a atenção das pessoas que passavam pelo aeroporto.

O voo para Tatooine, o planeta natal de Luke Skywalker, está dentro do planejado, mas o para Aldeeran, planeta destruído pela Estrela da Morte em Uma Nova Esperança, está marcado como cancelado, por exemplo.

O nome dos voos também faz alusão aos personagens da saga, como R2-D2, Leia, Han Solo e BB-8.

Good morning from Heathrow. The force is strong with us today and we've got some special new routes. Will you be travelling to galaxies near... or far, far away? #Maythe4th #MayTheFourth #MayThe4thBeWithYou #StarWarsDay 🌌🌟 pic.twitter.com/B9IcnMOMxC