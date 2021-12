Adriana Calcanhotto faz show no TCA

A cantora e compositora Adriana Calcanhotto se apresenta na capital baiana no dia 27 de janeiro. Com um show de voz e violão, a artista vai marcar a abertura do projeto Acústico no TCA em 2011



Adriana Calcanhotto iniciou seu trabalho nos anos 1980 no cenário nacional. A trajetória começa no sul do país, em Porto Alegre, cidade onde nasceu. Em 30 anos de carreira, a artista lançou oito discos e produziu sucessos como compositora.



O evento acontecerá na sala principal do Teatro Castro Alves, a partir das 21h.



Serviço

O quê: Acústico no TCA - Adriana Calcanhoto

Onde: Sala Principal do TCA - Campo Grande

Data: 27 de janeiro

Horário: 21 horas

Ingressos: R$ 120, R$ 80 e R$ 50 (inteira)



