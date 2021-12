Adriana Calcanhotto e Ana Cañas fazem show no Festival do Chocolate em Ilhéus

A cantora gaúcha Adriana Calcanhotto sobe ao palco do Centro de Convenções de Ilhéus neste sábado, 5, dentro da programação do II Festival do Chocolate da Bahia. Já a intérprete paulista Ana Cañas mostra seu elogiado trabalho na sexta, 4. O evento, que vai até o dia 6 de junho, conta com apresentações de artistas locais e nacionais. Os ingressos para conferir os shows das cantoras custam R$ 36 (sexta) e R$ 48 (sábado).

Além dos shows, a programação conta com a Feira do Chocolate, a Jornada do Chocolate, o Planeta do Chocolate, workshops, oficinas e Chocolounge, que funcionará na parte externa do Centro de Convenções e contará com Praça de Alimentação, lojas para venda de chocolates e palco para shows gratuitos. Nos dias do evento, haverá ainda passeios por fazendas de cultivo de cacau, parques e fábricas de chocolate.

adblock ativo