Adiamento de editais e projetos mobiliza classe artística

Se nos últimos anos artistas e produtores culturais lamentavam os atrasos nos repasses de editais, neste segundo semestre a crise na política cultural é mais séria. À já conhecida morosidade dos repasses se soma a falta de perspectivas diante do adiamento de vários editais e projetos que haviam sido divulgados e até iniciados.

O contingenciamento de 15% dos gastos do estado anunciado no final de julho repercutiu de forma avassaladora nas ações da Secretaria de Cultura do Estado da Bahia (Secult) nas duas últimas semanas.

Foram paralisadas as atividades do Quarta Que Dança e dos Salões de Artes Visuais da Bahia, prorrogadas as inscrições do XVI Festival Nacional 5 Minutos e adiados para 2014 os editais do Calendário das Artes. Além disso, foram revogados os editaisVerão Cênico 2014 e Ação Poética nas Comunidades .

Na última quarta, no encontro convocado pelos colegiados setoriais de artes para discutir a problemática, o escritor Jorge Carrano usou o termo bloqueio para definir os cortes na cultura. "Não foi feito um contingenciamento, foi feito um bloqueio total pautado na lei".

Em mais de dez anos de produção cultural, Ellen Mello, do Dimenti, grupo responsável pela produção executiva do Quarta Que Dança, diz nunca ter visto um contrato de licitação ser suspenso por tempo indeterminado. "Nem a produtora, nem os artistas receberam pagamento. Já trabalhamos mais de dois meses no projeto".

O secretário de Cultura Albino Rubim disse, em entrevista, que foi necessário fazer um "xadrez" para definir quais recursos poderiam ser cortados. "Não posso dizer que foi o melhor arranjo, porque o melhor era fazer tudo. Foi feito o possível".

Para fechar as contas, a secretaria decidiu manter projetos como A Sagração da Primavera (do BTCA Memória), as conferências estadual e territoriais de cultura e o 2º Fórum do Pensamento Crítico.

O dançarino Francisco Vilares, que integrava o elenco de A Sagração..., em protesto, decidiu deixar o espetáculo às vésperas da estreia. Hoje, às 18 horas, na frente do Teatro Castro Alves, ele encabeça uma ação contra as decisões da Secult. "É um absurdo o meu projeto ser mantido por ter padrinhos, enquanto os outros, que têm o mesmo valor artístico, são cancelados".

Várias queixas

Depois da reunião, os artistas divulgaram uma carta aberta ao governo do estado repudiando as ações mais recentes e pedindo a reforma na legislação que regula o Fundo de Cultura do Estado da Bahia, principal fonte de recursos do campo cultural.

Uma das reivindicações da classe é que a Secult administre diretamente os recursos do fundo e não a Secretaria da Fazenda (Sefaz), considerada a grande vilã no drama da imprevisibilidade dos pagamentos. "Precisamos mostrar para a Sefaz que é impossível trabalhar do jeito que a gente tem trabalhado", disse o ator Gordo Neto.

Segundo o secretário Rubim, a lei do Fundo de Cultura não versa sobre a questão dos repasses e a reforma que tramita na Assembleia Legislativa visa a incorporar à legislação aspectos que garantam a realização de uma seleção com "critérios, qualificada e democrática".

Procurada pela reportagem, a Sefaz informou, por meio da assessoria de imprensa, que os recursos do Fundo de Cultura estão sendo arrecadados normalmente junto às empresas e gastos no próprio fundo, com desembolso ao longo deste exercício. A assessoria não se pronunciou sobre os atrasos e a inexistência de um calendário de pagamentos.

Albino Rubim reconhece que os atrasos nos pagamentos são responsabilidade da Sefaz, mas diz que tem tido um bom diálogo com a pasta para tentar sanar os problemas. "Estamos negociando com a Sefaz para regularizar o máximo possível o que está pendente. Em 2013 (o pagamento) atrasou muito, não sei se dá para regularizar tudo imediatamente". Acho até que não. Mas vamos fazer um cronograma de regularização", disse Rubim.

Outro questionamento dos artistas na carta aberta é o destino dado ao montante de R$ 38,8 milhões que seriam repassados ao Fundo de Cultura por Oi e Coelba, conforme compromisso divulgado em julho. Rubim esclarece que este valor vai ser pago pelas empresas, mensalmente, em partes.

Já no tocante aos pagamentos dos projetos do Cultura em Campo, série de atividades culturais realizadas durante a Copa das Confederações, em junho, o secretário admite pendência.

"Tem coisas que são injustificáveis, não adianta ficar botando pano quente. Esta é uma delas. Estamos nos esforçando para que seja rapidamente sanado".

Os artistas vão se reunir novamente quarta-feira, às 10 horas, no Espaço Xisto para discutir a situação.

Otimismo

Apesar do cenário de insegurança, Albino Rubim se mostra otimista em relação à ação da Secult em 2014. "Imagino que essa crise não vai durar até o ano que vem todo. Vamos fazer esforço para que os editais venham no mesmo formato".

Segundo ele, uma das intenções do estado é garantir o funcionamento do Teatro Jorge Amado. "Estamos buscando alguma instituição que assuma o teatro. Não havendo isso, o governador já me autorizou a dizer publicamente que o estado vai comprar o teatro do Desenbahia". Este teatro está avaliado em mais de dez milhões de reais.

