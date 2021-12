Adiada venda de ingressos para show dos The Black Eyed Peas

O início da venda de ingressos para o show dos The Black Eyed Peas é adiada em seis das capitais brasileiras. De acordo com a produção nacional da turnê, um problema de logística foi o motivo do atraso na venda das entradas para as apresentações em Recife, Salvador, Brasília, Belo Horizonte, Porto Alegre e Florianópolis.









