Adelmo Casé participa de show da Mametto

A Mametto voltou a fazer shows na Praça Tereza Batista, no Pelourinho. A primeira apresentação deste ano será nesta quinta-feira, dia 20, e terá o cantor Adelmo Casé, da banda Negra Cor, como convidado especial.



No repertório, a Mametto traz composições autorais como "Tudo Vira Som", "Estrela Cintilante" e "Cachoeira", além de releituras de sucessos de artistas nacionais e internacionais. Para as próximas quintas, já estão confirmadas as participações de Moraes Moreira, da banda Armandinho, Dodô e Osmar e do cantor Xangai.



| Serviço |



Mametto – Projeto Tudo Vira Som

Onde: Praça Tereza Batista, Pelourinho - Centro Histórico

Quando: dia 20 de janeiro, às 21h

Quanto: R$ 10 + 1kg de alimento não perecível

Mais informações: (71) 3499-3138

