Adelmário Coelho e Targino Gondin no Forró dos Cantadores

Adelmário Coelho, Jackson Costa, Maciel Melo, Raimundo Sodré, Targino Gondin e Xangai são os músicos convidados por Celo Costa, João Sereno, Maviael Melo e Verlando Gomes para participar do Forró dos Cantadores, no mês de maio, na Praça Tereza Batista, Centro Histórico da capital baiana.



A festa, gratuita, será realizada nos dias 6, 13 e 27 deste mês, com shows de forró e apresentações de poesia e cordel. Nesta quinta-feira, os artistas Targino Gondim e Raimundo Sodré sobem ao palco da Praça Tereza Batista com os anfitriões do projeto.

No dia 13, a festa contará com Adelmário Coelho e Jackson Costa. O encerramento do evento fica por conta dos músicos Maciel Melo e Xangai.



O evento, patrocinado pela Secretaria de Turismo do Estado da Bahia (Setur), começa sempre às 20h.



Em abril, o Forró dos Cantadores foi realizado na Varanda do SESI, no Rio Vermelho, mas foi transferido para a Tereza Batista por conta da demanda do público. Agora, o evento tem capacidade para receber até 1.200 pessoas.



| Serviço |



Forró dos Cantadores

Quando: 6, 13 e 27 (quintas de maio), às 20h

Onde: Praça Tereza Batista, Pelourinho

Quanto: Entrada franca

