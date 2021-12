Adelmário Coelho e Banda Eva são atrações da Feira da Fraternidade

Adelmário Coelho, Banda Eva, Batifun, Estakazero, Araketu, Tio Barnabé e Dan Valente vão se apresentar na 36ª edição da Feira da Fraternidade, que acontece entre 9 e 12 de novembro no Barracão da Graça, em Salvador. O evento, promovido pela comunidade paroquial comandada pelo Padre Luís Simões, tem o objetivo de arrecadar fundos para ajudar as obras sociais da Paróquia Nossa Senhora da Vitória, no Largo da Vitória.

Além das atrações musicais, a feira vai contar com o parque do Tio Paulinha, aula de zumba, barracas de artesanato, oficinas de artes e teatro e praça de alimentação.

Catolicismo

O tema escolhido foi “Nosso Sim a Maria”, em homenagem ao Ano Mariano para a Igreja Católica no Brasil, que comemora o jubileu dos 300 anos de Nossa Senhora da Conceição Aparecida e a celebração dos 100 anos das aparições de Nossa Senhora do Rosário de Fátima.

A renda arrecadada será destinada para as obras sociais da paróquia, como a Creche Nossa Senhora da Vitória, a Escola Paroquial Nossa Senhora da Vitória e o Centro Médico Esmeralda da Natividade.

Os ingressos custam R$ 10,00 (inteira) e R$ 5,00 (meia) e podem ser adquiridos com antecedência na secretaria da própria Igreja da Vitória ou nas bilheterias nos dias do evento. O horário de funcionamento será das 18h às 22h (quinta e sexta ), das 10h às 22h (sábado) e das 10h às 21h (domingo).

PROGRAMAÇÃO

Quinta-feira - 09/11

Banda Eva

Adelmário Coelho

Sexta-feira - 10/11

Ú Tal do Xote

Tio Barnabé

Estakazero

Sábado - 11/11

Palco

Lu Pitanga (Aula de Zumba)

Som de Sax by Vini

Banda Jad Som de Preta

Gambiarras

Rural Elétrica

Movimento Escalada

Rock Forever

Pra Casar

Vila Infantil

Moina Bartilotti (história)

Emília Nuñez (história)

Nairzinha (cantigas de roda)

Mágico Dragon

Rafael Graça e Marcos Borba (história)

Domingo - 12/11

Palco

Canela Fina

Yasmin e Banda

AD Santos

Batifun

Araketu

Dan Valente

Banda Cheiro

Vila Infantil

Griô (teatro)

Íris Sucatto (oficina de ilustração)

Renata Fernandes (história)

Luis Augusto (cartunista)

Mágico Dragon

