Adelmario Coelho é a primeira atração do projeto Pelô Summer

O forrozeiro Adelmário Coelho vai ser a primeira atração do projeto Pelô Summer, nesta quarta-feira, 18, na Arena do Sesc Pelourinho, no Largo do Pelourinho, a partir das 20h.

No repertório do artista sucessos da carreira como: “Não Fale Mal do Meu País”, “Bahia, Forró e Folia”, “O Neném” e “Farpas e Alfinetes”, além da música de trabalho o hit “A Gente Sabe Que é Amor”, não ficarão de fora.

O público presente poderá aproveitar o bar temático e a área gastronômica assinada pela Chef Tereza Paim. Os ingressos custam R$ 30 e estão à venda no local.

adblock ativo