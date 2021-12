Adele é a grande vencedora dos BRIT Awards

Com quatro prêmios, Adele foi a grande vencedora do BRIT Awards que aconteceu nesta quarta-feira, 24, em cerimônia realizada em Londres. A cantora levou os prêmios de melhor álbum, artista, single e sucesso global.

Adele superou a maior rival na disputa entre álbuns, a banda Coldplay, que concorria com "A Heart Full Of Dreams". No entanto, Chris Martin e companhia levaram para casa o prêmio de melhor grupo britânico.

O prêmio de melhor álbum também era disputado com Florence + the Machine, por "How Big, How Blue, How Beautiful"), James Bay, por "Chaos and the Calm", e Jamie xx, por "In Colour".

Na categoria de melhor single britânico, Adele levou o prêmio por "Hello", que marcou a volta da cantora à atividade após uma pausa estratégica na carreira.

Coldplay fez história ao ser eleita pela quarta vez como melhor banda e se tornar o grupo mais vencedor dos BRIT Awards, com nove prêmios no total.

O melhor artista masculino do Reino Unido escolhido pelos BRIT Awards foi James Bay. Já o prêmio internacional ficou com Justin Bieber.

A islandesa Björk levou o Brit de melhor artista feminina internacional, sua quinta estatueta, enquanto os australianos da Tame Impala ganharam o prêmio de melhor banda internacional.

