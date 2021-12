Adaptação de HQ estreia no cinema no dia 30

É tradição na (boa) ficção científica: as situações projetadas no futuro refletem questões políticas e sociais atuais. Com a HQ francesa O Perfuraneve, cuja adaptação cinematográfica estreia no próximo dia 30 no Brasil, não é diferente.



Criada pelo trio Jean-Marc Rochette (desenhos), Jacques Lob (1932-1990) e Benjamin Legrand (roteiros), a obra chega em edição completa, com os três volumes originais em um álbum com feitio de tijolão: O Perfuraneve (1984), O Explorador (1999) e A Travessia (2000).



O conceito original da HQ foi desenvolvido por Lob, que trabalhou nas primeiras páginas com Rochette para a clássica revista francesa À Suivre. Após seu falecimento em 1990, Rochette e o experiente escritor Benjamin Legrand retomaram O Perfuraneve, criando os dois álbuns subsequentes.



Na HQ, o mundo passou por um cataclismo climático que congelou o planeta, matando a maior parte da população mundial. O que resta da humanidade se encontra a bordo do Perfuraneve, um trem gigantesco com centenas de vagões e tecnologia revolucionária de moto perpetuo, que alimenta a si mesma e nunca para.



Como se a metáfora da humanidade como um trem imparável e sem destino já não fosse o bastante, Jacques Lob ainda dividiu os vagões em classes: nos da frente vão os governantes, ricos e poderosos. Quanto mais ao fundo do trem, mais pobres são seus ocupantes, até chegar aos "fundistas", miseráveis que vivem nos últimos vagões, expostos ao frio, fome e doenças.



Só que até entre os privilegiados há insatisfeitos com essa situação, que gostariam de prestar assistência aos mais desfavorecidos. Entra em cena uma ativista de ONG: a jovem Adeline Belleau, que, após tentar acompanhar a situação de um fundista capturado ao tentar penetrar na primeira classe, é também capturada e exposta a humilhações.



Adeline e Proloff (o fundista pego) tem de atravessar o enorme trem, escoltados por militares. O caminho, claro, é cheio de perigos e surpresas, como o grupo religioso que evangeliza a população a rezar pela "Santa Locomotiva".



Curiosamente, os fiéis deste culto não são lá muito solidários e querem mais é que os militares assumam o poder e, de preferência, desengatem logo os vagões do fundo, abandonando os pobres à própria sorte. Qualquer semelhança com o que acontece hoje no Brasil (e na União Europeia) passa longe de coincidência.



Tudo isto só no primeiro capítulo. Nos outros dois, escritos por Legrand, o tom político segue duro, com a luta pelo poder a qualquer custo ditando a trama.

A vingança veio de trem



Cultuado na Europa, O Perfuraneve acabou ganhando uma adaptação cinematográfica à altura: O Expresso do Amanhã (Snowpiercer, 2013), dirigida pelo badalado sul-coreano Bong Joon Ho, dos excelentes O Hospedeiro (2006) e Mother: A Busca pela Verdade (2009).



No elenco há o Capitão América Chris Evans, Ed Harris e os premiados ingleses John Hurt, Tilda Swinton e Jamie Bell. Produzido em 2013, o filme tinha tudo para arrebentar nas bilheterias.



Só que, como sempre, os gênios do marketing norte-americanos queriam "mexer" no filme, mudando até as sequências de abertura e conclusão. Como o diretor vetou essa interferência, perdeu contrato de distribuição com a poderosa Weinstein Company. Resultado: o filme estreou em apenas oito salas nos EUA.



A vingança veio com a aclamação crítica (95% de resenhas favoráveis no agregador Rotten Tomatoes) e uma audiência gigantesca nos serviços de video on demand (Netflix e similares).

adblock ativo