Adão Negro grava CD em inglês​​

A banda Adão Negro vai gravar o CD #AdãoNegro, com 11 canções autorais, nove inéditas e duas regravações, todas em inglês. "No sentimos motivados a gravar versões em inglês a partir da regravação que o Andrew Tosh fez de uma de nossas cançoes em 2007. A partir daí, um álbum inteiro era questao de tempo.Já que o reggae existe no mundo inteiro em várias nacionalidades e idiomas era natural que chegássemos a esse resultado.", explicou a banda.

Entre as regravações, a retomada de "Honey" e "Rede social", faixa que encerra o álbum. Nomes como "Vem me dar um beijo", "Perto do Mar", "Raio de Sol", "Abençoe Jah!" e "Nem Penso em duvidar" (a última coautoria de Serginho Nunes e Peu Del Rey), "Todas as coisas do mundo", "Hey, meu jovem" (de Serginho Nunes, Guima e Duda Spínola) e "Infinito" completam a lista de composições.

O #AdãoNegro estará disponível para download não só em site especializado, como também nas redes sociais do grupo e nos canais de streaming, como Deezer, Spotify e iTunes.

