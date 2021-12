Acredito que se fazemos o bem, receberemos o bem, diz JP

JP Rufino tem 12 anos. É simpático, gentil e já trabalha na televisão como os grandes atores. Ele é seguro quando fala que pretende seguir a vida de ator. Bem assessorado pela sua mãe, extremamente gentil, ele responde as perguntas de uma forma tranquila e pausada. JP, como gosta de ser chamado, comenta sua satisfação em trabalhar em novelas e não tem problemas em decorar textos. Vai em frente! Gostei muito de ter conhecido um jovem tão determinado.



Como você descobriu que gostava de atuar ?



Desde pequeno. Minhas brincadeiras prediletas eram criar cenas com meus bonecos (até hoje faço isso!), montar palco na sala, assistir TV e DVDs e fazer as cenas e shows que assistia. Fui me apaixonando cada vez mais. Pedi a minha mãe para fazer curso de teatro e agora estou seguindo minhas escolhas.



Como foi sua primeira experiência na primeira novela que participou, Além do Horizonte?



Um momento mágico! Sabe quando sonhamos e vemos que esses sonhos podem ser realizados? Então, estar em Além do Horizonte foi como ter a certeza de que sonhos existem e são reais.



Onde você estuda? Como você consegue conciliar os estudos com o trabalho da novela?



Estudo no CEOM (Centro Educacional Oliveira Melo) no bairro que moro. Estudo na parte da manhã e gravo à tarde. Sempre estudei de manhã e fazia outras atividades que gosto à tarde, como sapateado, canto. Não mudou praticamente nada. Agora estudo de manhã e gravo à tarde.



Descreva seu personagem na novela Alto Astral.



O Azeitona/Adeilson Duarte é um menino esperto, um pouquinho levado e decidido também. Ainda não entende bem sua espiritualidade, mas com certeza esse dom sempre o levará a fazer o bem.



Como você lida com o tema da espiritualidade na novela ?



Normalmente. Acredito que Deus está em tudo. Na minha casa tem livros de espiritualidade. Até li alguns e acredito que se fazemos o bem, receberemos o bem.

adblock ativo