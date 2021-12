Da Redação Acompanhe ao vivo o 3º dia de shows do Réveillon de Salvador

O terceiro dia de festas do Réveillon de Salvador continua nesta sexta-feira, 30, na praça Cairu, no Comércio com diversas atrações (confira abaixo a programação completa). O evento, promovido pela prefeitura, que teve início na quarta, 28, segue até o dia 1º de janeiro de 2017. Acompanhe ao vivo as apresentações que se estenderão até a madrugada deste sábado, 31.

Dia 30/12 (sexta)

18:00/19:00 – Duas Medidas

19:30/21:00 – Matheus e Kauan

21:30/23:00 – Jorge e Mateus

23:30/01:00 – Ivete Sangalo

01:30/03:00 – Thiaguinho

03:30/05:00 – Alok

Dia 31/12 (sábado)

18:00/19:00 – Amanda Santiago

19:30/21:00 – Wesley Safadão

21:30/23:00 – Natiruts

23:30/01:00 – Saulo

01:30/03:00 – Luan Santana

03:30/05:00 – Psirico

05:10/06:30 – A confirmar

Dia 1º (domingo)

15:00 às 15:50 – Caian

16:10 às 17:10 – Olodum

18:00 às 20:30 – Daniela Mercury

21:00 às 22:00 – Avenida Se7e

