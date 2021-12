Acompanhamento da produção garante excelência às cervejas

O baiano tem razão quando diz que vai comer água, referindo-se, neste caso, a tomar cerveja. É que a "breja", em muitas culturas, é considerada mesmo um alimento.

Da alquimia entre a água, o malte (de cevada ou de trigo), o lúpulo e o fermento, o ouro que se bebe daí é totalmente natural. Sem produtos de estabilização ou aditivos. "É um pão líquido", enfatiza Rüdiger Görtz, 57, mestre cervejeiro do Grupo Petrópolis.

Claro que não basta misturar os ingredientes e após cinco minutos fazer um brinde. São necessários, no mínimo, 10 dias para uma cerveja ficar pronta. Às vezes, 40 ou 50.

Não à toa, muitas marcas propagam (e se orgulham) ser fiéis à "lei da pureza de 1516". E taí uma lei que merece respeito, mas precisa ser monitorada.

"Os mestres cervejeiros identificam quais são as matérias primas que devem participar, fazem um acompanhamento diário, 24 horas por dia, com o equipamento que vai dar o resultado nessa mistura com a manutenção e pressão na temperatura".



Dinheiro no bolso

O Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo e, de acordo com o especialista, ainda pode crescer mais. "Se você tiver dinheiro no bolso e as fábricas podendo fornecer o produto ao consumidor, vamos despontar cada vez mais". Quanto ao consumo, são 60 litros per capita.

E o interesse pela bebida tem ido além da cerveja, digamos, feijão com arroz. Na carona da onda enogastronômica no País, sommerliers de cerveja estão tratando de glamourizá-la.

O mestre cervejeiro, aliás, não teme a concorrência do vinho, que tem produção e consumo crescentes no País. Ele diz que em países produtores de cerveja tradicionais, como Áustria, Alemanha e Bélgica, as duas bebidas convivem pacificamente: simplesmente cada uma tem seu momento.



Por aqui, até mesmo o chopp (que conforme o mestre-cervejeiro está para a cerveja como o leite tirado no pé da vaca e o leite pasteurizado), tem entrado na onda. "Em São Paulo, o pessoal já não fala em espuma, fala em creme", ilustra. E a bebida também passa a ter rituais, como os que envolvem o consumo do vinho, como tirar seu próprio chopp do barril, entre outros.

No que diz respeito à gastronomia, para Görtz, as cervejas têm propriedades "muito acima que o vinho" em relação à percepção de aroma e paladar. Elas simplesmente abrem o apetite e fazem sonhar numa "comida boa".



Mas é possível, sim, harmonizar uma cerveja mais encorpada para carnes ou queijos. A variedade cada vez maior de cervejas estrangeiras ou nacionais apontam para isso. "Cervejas mais leves no seu amargor e um pouco mais intensas, com base de trigo, se encaixam com uma boa salada", diz ele.

Pois é, saladas. E sobremesas? "Uma cerveja escura, não com notas adocicadas, mas com notas lembrando um pouco torrefação ou toffe, um pouco menos amarga devido ao malte trabalhando, isso se encaixa com pudim de chocolate ou barra de chocolate amarga".

O Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja (Foto: Lúcio Távora | Ag. A TARDE)

Especiais

O Grupo Petrópolis, a propósito, também mira neste mercado das cervejas especiais. Com a linha Petra, oferece cervejas escuras como a Petra Premium e a Schwarzbier; ou cervejas de trigo, como a Petra Weiss Bier ("turva e muito frutada no aroma e paladar"), entre outras.

Formado em 1981 como Mestre Cervejeiro na Universidade Doemens Academia, em Munique (Alemanha), Görtz não faz coro aos que costumam dizer que os tipos de cervejas de grande consumo são iguais. Mas é preciso um paladar apurado.

"Você tem uma validade da cerveja de seis meses no mercado. Ela não vai estragar se passar, mas, por ser um alimento, ela vai alterar suas características. É tudo igual no início, mas se você se concentrar e tomar essa mesma cerveja depois de três meses, e se uma vez ela está assim, e outra de outro jeito, isso existe, é fato". Aos testes, então.

adblock ativo