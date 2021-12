Ações do Artesanato da Bahia amenizam a crise no setor

O Dia do Artesão, 19 de março, foi criado em homenagem a São José, o padroeiro da categoria. Marcenaria era a atividade exercida pelo pai de Jesus Cristo, segundo a tradição cristã, por isso a escolha do seu nome para proteger os que exercem ofícios artesanais.

Na busca por mitigar os efeitos econômicos devastadores da pandemia, criadoras e criadores do artesenato baiano ganharam mais visibilidade através do Centro de Comercialização do Artesanato na Bahia, no Largo do Porto da Barra, n° 2, que reúne mais de 8 mil produtos qualificados de todas as regiões do Estado.

“Hoje, a nossa maior dificuldade é o escoar os produtos, a logística fica muito difícil, inclusive para transportar as encomendas pelos Correios. Por isso, é importante ter o seu produto no Artesanato da Bahia, além de ter seu trabalho reconhecido e o valor agregado” comenta o ceramista Manoel Messias.

As dificuldades de transporte são as mesmas apontadas por Marlice Almeida, reconhecida pelos seus trabalhos únicos em cerâmica. “É claro que as vendas caíram e o dinheiro circulou pouco em um ano. As vendas pela Internet e a compra de matérias-primas ficaram inviáveis com as altas taxas dos Correios. Então, é importante estar no Artesanato da Bahia para escoar o nosso produto e colocar o nosso trabalho em evidência”, afirma.

No último ano, várias ações foram desenvolvidas em prol do fomento do artesanato através das Ações de Qualificação, Promoção e Comercialização do Artesanato da Bahia, realizadas pela Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte – Setre Bahia, por meio da Coordenação de Fomento ao Artesanato, e pela Associação Fábrica Cultural. para o segmento.

Entre as ações da Setre, através da Coordenação de Fomento ao Artesanato, também estão o investimento de R$ 1,5 milhão no setor, a qualificação e cadastramento de mais de 700 artesãos no último ano, o lançamento do Selo de Origem do Artesanato da Bahia, além de 8 mil produtos qualificados para venda.

“O Governo do Estado tem investido em ações integradas para fortalecer as diversas etapas da cadeia produtiva do artesanato, um importante segmento econômico e cultural da Bahia. A qualificação de profissionais da área, a certificação dos produtos e a criação de novas oportunidades de comercialização são algumas das iniciativas que confirmam o nosso compromisso com as artesãs e os artesãos baianos”, destaca o secretário do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, Davidson Magalhães.

adblock ativo