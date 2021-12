Acesso ao show de Los Hermanos terá fiscalização rigorosa

O acesso ao show do Los Hermanos terá uma fiscalização rigorosa nos dias 17 e 18 de outubro, na Concha Acústica do TCA. Segundo a produção do evento, todas as pessoas que compraram meia-entrada deverão apresentar a carteira de estudante na entrada. Além disso, haverá uma equipe com com equipamentos para identificar ingressos falsificados.



Na comercialização de bilhetes para os shows, os mais de 10 mil ingressos disponíveis, vendidos em em datas diferentes, acabaram em poucas horas. No primeiro dia, os ingressos esgotaram em cerca de duas horas. Na ocasião, cada comprador pôde levar até quatro. A produção tentou comercializar apenas dois por pessoa, para evitar a ação de combistas.

