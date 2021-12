Acervo virtual de imagens conta a história social do Brasil

"A melhor maneira de conhecer e refletir sobre nossa identidade é a história". A sentença de Joaquim Marçal, curador do Portal Brasiliana Fotográfica, resume a importância da recém-lançada iniciativa da Fundação Biblioteca Nacional - FBN em parceria com o Instituto Moreira Salles - IMS.

O novo domínio guarda um acervo digital com mais de duas mil fotografias que retratam a história social do Brasil com a vida urbana, natureza, trabalhos e transportes.

O período coberto pelas fotos já disponíveis vai do final do século 19 às duas primeiras décadas do século 20.

Renato Lessa, presidente da FBN, acredita que um tesouro nacional foi redescoberto. "Importantes materiais que apresentam a vida do nosso país estavam dispersos. O espaço apresenta um autoconhecimento através das imagens".

O portal foi desenvolvido em DSpace - um software livre que tem sido utilizado por instituições públicas e privadas.

"Esse site reforça nossa conexão com o que acontece no mundo. Só trabalhamos com softwares abertos e gratuitos", explica Marçal.

Regional e nacional

A preocupação do Brasiliana Fotográfica é criar um panorama de imagens do país. Como afirma Lessa, o site traz representações de todos os estados e regiões.



"Não podemos regionalizar o acervo. A filosofia do portal é ser brasileiro. Já somos desintegrados historicamente".

Nesse primeiro momento é possível encontrar muitas imagens do Rio de Janeiro. O motivo é a comemoração dos 450 anos da cidade.

No entanto, a Bahia possui seu cotidiano e força histórica retratados pelo portal. "O estado possui coleções de fotografias que merecem ser inscritas num lugar relevante", comenta Joaquim.



"A memória fotográfica é extraordinária e Salvador aparece como uma cidade africana intocada e um referencial da memória colonial".

Preservação digital

Um dos debates que o site quer despertar é sobre a preservação digital. "Estamos produzindo fotografias o tempo inteiro com celulares e câmeras. Mas, quem está preservando? Ninguém imprime mais nada", ressalta Marçal.

Por isso, o Brasiliana Fotográfica traz textos que esmiuçam maneiras de iniciar um processo de preservação digital. Os conteúdos são voltados para o cidadão comum.

"Ao mesmo tempo que o portal atende ao acadêmico, ele é para toda a população brasileira", diz Renato.

A proposta do site é fazer com que instituições nacionais e internacionais entrem no processo colaborativo disponibilizando seus acervos.

"O nosso sonho é ter mais sócios participando e trazendo os seus conteúdos para o portal", conta Joaquim.

Para isso, os arquivos digitais dos parceiros precisam seguir os padrões internacionais adotados no site.

"Na medida em que novas instituições forem aderindo, uma rede começa. É um projeto que não tem limite físico", reforça Renato Lessa.

Polêmica

Na semana de lançamento do site, um post na página oficial do Ministério da Cultura - Minc no Facebook causou ruídos.

A foto do casal de Índios Botocudos (acima) utilizada para divulgar o portal foi censurada como conteúdo impróprio. O Minc anunciou a decisão de acionar a empresa na justiça como ataque à liberdade de expressão.

"Isso foi uma obtusidade cultural imensa, além de moralismo. Uma coisa é uma imagem erótica, outra é etografia. Como eu vou representar uma índia brasileira do século 20 sem os seios à mostra?", questiona Lessa.

"A FBN está dando sua contribuição: essa é uma ação de fertilização da cultura nacional", acrescenta.

Agora é a vez dos brasileiros começarem a mexer, brincar e se descobrir.

