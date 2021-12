Acaba primeiro lote de ingressos para o Rock in Rio 2013

Bastaram 52 minutos para acabarem os 80 mil Rock in Rio Cards, cartões equivalentes a um ingresso para o festival, na madrugada desta terça-feira, 30. Mesmo com apenas algumas atrações como Bruce Springsteen, Metallica e Iron Maiden confirmadas, o público esgotou os ingressos que custaram R$ 260 (inteira) e R$ 130 (meia).

Quem comprou o RIR Card poderá escolher, entre 1º de fevereiro e 1º de abril de 2013, para qual dia do festival pretende ir. A partir do dia 1º de abril, novo lote de ingressos estarão à venda. Não há informações se haverá um reajuste de preço.

O Rock in Rio 2013 será nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro, na Cidade do Rock (Parque dos Atletas), na Zona Norte do rio de Janeiro.

