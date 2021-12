Aberto processo de tombamento de 15 obras de Carybé em Salvador

Foi aberto o processo de tombamento de 15 obras do artista plástico Carybé instaladas em Salvador. Enquanto o pedido da Fundação Gregório de Mattos (FGM) é analisado para ser homologado ou não, as peças permanecem em regime de tombamento provisório.

A solicitação para o tombamento foi feita pelo Conselho Consultivo do Patrimônio Cultural, a partir da indicação do então conselheiro do Instituto de Arquitetos da Bahia (IAB), Nivaldo Andrade.

Os critérios de seleção das obras foram a utilização, como referência, do mapeamento de murais e painéis artísticos de Salvador, realizado em 2009 pela professora Neila Maciel, para a Fundação Cultural do Estado da Bahia; a variação de técnicas utilizadas por Carybé, como pinturas, entalhes em madeira e concreto; e a temática da história da Bahia (confira abaixo a lista completa).

“Carybé atuou ativamente no período de 1950 a 1960, tendo a maior quantidade de painéis em edifícios da cidade, sendo observada, especialmente, a expressão temática, privilegiando elementos da identidade local e a sua qualidade artística”, ressalta a diretora de Patrimônio e Humanidades da FGM, Milena Tavares.

Uma das obras que compõem a lista de tombamento será restaurada pela Fundação. Trata-se do painel artístico que compõe uma das fachadas do Edifício Bráulio Xavier, voltada para a Praça Castro Alves

