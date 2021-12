Abertas inscrições para cursos gratuitos de grafite e teatro

A Biblioteca Infantil Monteiro Lobato abriu inscrições até 22 de março para o curso de teatro com Sérgio Mício. As inscrições podem ser feitas até 22 de março. O curso Teatrando tem como público alvo crianças e adolescentes entre 8 e 16 anos. Entre as atividades estão dinâmicas, jogos e improvisações.

Há também vagas para o curso de Grafite, voltado para jovens com idade entre 15 a 20 anos que não possuam experiência em grafitagem. As técnicas serão ensinadas pelo grafiteiro Lee 27.

Para se candidatar às vagas oferecidas tanto de teatro, quanto de grafite, os interessados devem se dirigir à sede da biblioteca, em Nazaré, de terça a sexta, das 8h30 às 17h. Os cursos são gratuitos. O número de vagas não foi informado.

