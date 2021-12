Abertas inscrições para a Oficina Prática de Figurino

A profissional de moda, Raquel Theo abre inscrições para a Oficina Prática de Figurino a partir deste sábado, 28, até o dia 3 de maio. Focada nos figurinos para teatro e dança, o curso é fundamentado a partir do ponto de vista de que o figurinista não é apenas um criador de vestimentas, mas, sim, de personagens. Os interessados devem enviar currículo e carta de expectativa do curso com, no máximo, 15 linhas, para o e-mail oficinaraqueltheo@gmail.com. As inscrições e o curso são gratuitos. As aulas acontecem de 7 a 10 de maio sempre de terça a sexta-feira, das 14h às 17h, no espaço da Caixa Cultural, em Salvador. O número de vagas não foi informado.

A oficina vai permitir que os alunos entrem em contato com todas as etapas que envolvem a criação do figurino, da definição do conceito simbólico da criação dos personagens ao figurino pronto para entrar em cena, passando pela proposta cênica da direção e pela criação física do ator. Os participante terão a oportunidade de vivenciar processos importantes do cotidiano de um figurinista profissional, como a decupagem do texto, as reuniões com diretor e atores, as pesquisas histórica e simbólica, a conceituação do figurino, a caracterização e a confecção do figurino e a prova final.

Formada em Moda e Figurino pela Universidade Estácio de Sá, Raquel Theo trabalha há mais de dez anos na criação de figurinos, tendo recebido o Prêmio Maestro Guerra Peixe de Cultura, em 2012, pela direção de arte do espetáculo Depois da chuva. A oficina prática de figurino vai capacitar profissionais na área de criação de figurinos para produções locais, ampliando o mercado de trabalho na área da cultura. Ao final do processo, os trabalhos serão colocados em exposição.

