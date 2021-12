A Zorra comemora 10 anos de carreira com lançamento do primeiro DVD

A banda A Zorra irá comemorar 10 anos de carreira com o lançamento do CD e DVD "A Zorra 10 anos". A festa será no dia 02 de outubro (domingo), em mais uma versão do "Mirante dA Zorra", no terraço do hotel Golden Tulip, Rio Vermelho, às 17h. O DVD foi gravado em uma ilha, na Baía de Todos os Santos, rebatizada de "Ilha da Zorra", em janeiro de 2011. O disco possui 23 faixas, entre regravações das músicas da banda, e sete canções inéditas.

"É um DVD que comemora os 10 anos de carreira da A Zorra, e fizemos um apanhado de toda a nossa história", conta o cantor Léo Cavalcanti. O publico poderá conferir no DVD participações especiais, como o cantor Tomate, na música "Saudade vai Bater"; Denny da Timbalada, em "Piriri"; e Alexandre Peixe, que cantou em "Good Vibration". Na ocasião será lançada também a nova música da banda, "Coração Acelerado".

De acordo Léo, a gravação aconteceu em um sábado, em pleno verão de Salvador, e a ideia das participações surgiu devido à amizade da banda com os músicos convidados. "Durante o verão, os artistas estão sempre viajando e fazendo shows. Optamos então por quem estava com a agenda livre, e o melhor de tudo é eles são amigos da banda", diz.

História - Segundo Léo, a comemoração serve para reforçar a carreira produtiva da banda. "Permanecer por 10 anos na estrada, tocando e fazendo shows, é uma grande vitória. A gravação do DVD envolveu muito trabalho e dedicação, e espero que venham mais 10 anos de alegria", conta o cantor. Para a festa de lançamento do CD e DVD "A Zorra 10 anos", a banda irá contar também com a presença de dois convidados especiais: Tuca Fernandes e Tomate.

Outra novidade é que, durante a festa de comemoração, a banda promete um momento mais intimista, onde quatro músicas serão apresentadas no formato acústico. Criada em 2001, A banda Zorra é formada por Léo Cavalcanti (voz e guitarra), Edni Devay (bateria), Alexandre Panicalli (guitarra), Tiago Dantas (baixo), Luisinho Lacerda (teclados), Edson Leão (sax), Luís Alberto (trompete), Kall Bala (trompete), Maurício Chagas e Juba Albuquerque (percussão).

|Serviço|

Mirante dA Zorra – Lançamento do CD e DVD "A Zorra 10 anos"

Local: Terraço do hotel Golden Tulip (Rio Vermelho)

Quando: Domingo, 2 de outubro, às 17h

Ingressos: R$ 50 (masculino), R$ 40 (feminino)

Assista ao clipe da nova música "Copração Acelerado"

Eduardo César

