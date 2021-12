À venda ingressos para o Lollapalooza Brasil

Já começou a venda de entradas para o Lollapalooza Brasil. A 6.ª edição do festival está marcada para 25 e 26 de março de 2017, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Ainda não há informações sobre as atrações.

Os ingressos comuns, para um ou dois dias, custam de R$ 540 a R$ 800 (com direito à meia-entrada).

A novidade deste ano é que não haverá ingressos físicos ou e-ticket. O acesso ao festival será por meio de pulseiras com tecnologia RFID. Compras podem ser feitas no site www.lollapaloozabr.com, pontos de venda e na bilheteria do Citibank Hall São Paulo.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

