A TARDE ganha coluna de humor toda segunda-feira

"Falam por aí" é o nome da nova coluna publicada todas as segunda-feiras. Confira:

Platão popozudo

_ O que é que você carrega aí, embaixo do braço? Parece bem pesado.

_ São as obras completas de Valesca Popozuda. Uma edição bilíngue em capa dura.

_ Valesca o quê? De quem se trata? Nunca ouvi falar. É uma escritora russa?

_ Que russa, que nada. Brasileiríssima. Segundo um professor do Distrito Federal, é uma grande pensadora contemporânea.

_ O que foi que ela escreveu? Nunca li.

_ Obras fundamentais para a compreensão do mundo atual. Vou citar apenas algumas: "Pica Mole Style", "Quero te Dar", "Hoje eu não Vou Dar" e "Beijinho no Ombro". Veja esses versos: "Eu fiquei foi peladinha, na hora, bateu neurose/ Além do 'piru' pequeno, e aí, ele não sobe?!"

_ Perto disso, o "Lepo-Lepo" parece canção de ninar. E é assim mesmo, "piru", com i?

_ Sim, por isso a minha edição das obras dela é bilíngue. Muita coisa precisa ser traduzida, não é de fácil compreensão. É como tentar ler Kierkegaard no original.

_ Mas que história é essa de pensadora contemporânea?

_ Foi um professor do ensino médio que colocou na prova uma pergunta sobre uma música da Valesca, e a introduziu, ou melhor dizendo, a apresentou, como uma grande pensadora contemporânea. Como tudo hoje, o caso acabou na internet, com muita gente indignada.

_Mas o professor falava sério?

_ Ele disse que era apenas uma brincadeira para atrair a mídia e mostrar que os jornalistas só se interessam por notícias ruins.

_ Profundo isso, sem duplo sentido. E como é que se chama o professor?

_ Antonio Kubitschek.

_ Parente do presidente?

_ Nada. O pai dele também era um pensador contemporâneo e para homenagear o presidente Juscelino deu o sobrenome ao filho.

_ Será que se o filho tivesse nascido agora, ele teria dado o nome de Antonio Popozudo?

_ Esse é um excelente exemplo de raciocínio lógico de um clássico discípulo do popozudismo. Você tem certeza de que nunca leu nada da Valesca?

