A TARDE FM toca show inédito de Rihanna

O fim de semana será animado na rádio A TARDE FM (103,9 MHz), com destaque para a apresentação do show inédito da cantora norte-americana Rihanna. O ritmo dançante faz parte do Domingo Ao Vivo, do dia 13, às 18 horas. A cantora, que segue influências de Beyoncé, Mariah Carey e Madonna, é sucesso no Brasil e Estado Unidos.

No sábado, às 19 horas, tem o pop-rock da banda Rádio Táxi e o rock do grupo britênico Genesis. Eles fazem o som do A TARDE FM Especial, entre 19 e 20 horas deste dia 12. Em seguida tem o programa Jazz Masters, que traz o melhor do black music, entre 20 e 21 horas.

No sábado ainda há espaço para uma Conversa Brasileira com o cantor Erasmo Carlos. Um bate-papo, mais relaxado do que uma simples entrevista, aborda temas variados da vida e carreira do artista. Confira as revelações de Erasmo entre 21 e 22 horas deste sábado.

>> Ouça agora a rádio A TARDE FM ao vivo



Rihanna - Especial de Clipes

