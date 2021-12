"A permanência do cortejo é um ato de resistência", diz historiador sobre o 2 de julho

Tradição estabelecida pelos baianos, as comemorações da Independência no dia 2 de Julho têm uma grande representatividade dos reais acontecimentos históricos. Na maior parte do país, a simbólica data em que se comemora a separação entre Brasil e Portugal acontece no dia 7 de setembro.

Em entrevista ao programa Isso é Bahia, da A TARDE FM, o historiador Artur Mota falou u pouco sobre o processo de independência e essa diferença entre as regiões do país. “O grito da independência foi construído ao longo da historio e a história oficial distancia a Bahia e o Nordeste do protagonismo da história do Brasil. A permanência do cortejo é um ato de resistência e comemoração. Mesmo não tendo esse ano, é importante reafirmar essa data”, explica ele.

Historiador, Artur Mota, falou sobre processo histórico e importância da data

O historiador conta também que existem diversas narrativas quando se trata da história que permeia o momento do grito da independência. “Seria mais uma representação simbólica do grito da independência, existem algumas narrativas históricas que apontam até situações um pouco embaraçosas, com um mal estar de dom Pedro, muitas narrativas um tanto quanto mitológicas”, diz.

Por esse motivo, Artur chega põe em dúvida se esse momento realmente aconteceu. “A possibilidade de existir um grito em si é diminuída. Dentro do contexto de inicio do século XIX, já havia um sentimento de separação do Brasil de Portugal, que estava iminente. Houve um projeto das elites para poder se separar de Portugal com uma participação popular, porque existia um medo que a população tomasse a ordem para si. Há uma narrativa simbólica para mostrar o imperador como um grande líder”, destaca ele.

O percurso para se chegar a história conhecida na Bahia, motivos das comemorações desta quinta-feira, 2, é longo e traz diversas personagens que são apagadas em outras histórias. “Com o passar do tempo, com os novos estudos historiográficos foram mostrando personagens femininas como a Maira Quitéria, Joana Angélica e a Maria Felipa, que é uma mulher negra que simboliza várias mulheres negras que lutando todos os dias. Não podemos perde de vista a participação popular. São personagens que representam o povo baiano, que foi protagonista do processo”, conta o especialista no assunto.

Essas personagens foram inseridas após um processo de revisitação históricas que acontece até os dias de hoje, para reforçar o real significado da data comemorada pelo povo baiano e enfraquecer a narrativa criada anteriormente. “Se a gente pensar em quem construiu o projeto de independência do Brasil, que foi a elite, na construção da identidade do Brasil, há uma tentativa de usar um processo de afastamento da população, inclusive de um embranquecimento da história”, frisa.

O historiador também conta que no centenário do 2 de julho, existiu uma tentativa de retirar as figuras do caboclo e da cabocla para ser colocada a imagem de senhor do Bonfim. “Eles [o caboclo e a cabocla] representam o nativismo do Brasil, representam os personagens das camadas mais baixas da população. Foram retirado, no centenário, por causa de um projeto para deixar o passado “pobre” e colocar um elemento do catolicismo, que é de uma elite branca. A gente pode perceber esse descolamento de narrativas como preconceituoso com uma base da população e, sobretudo, com o Nordeste”, ressalta.

Artur Mota finaliza a entrevista falando que mesmo com um “descompasso muito grande entre o ensino acadêmico e o dado em sala de aula, ainda há esse processo de revisitação e esse distanciamento tem sido encurtado”, para contar a história do 2 de julho.

