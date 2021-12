"A Mulher do Fundo do Mar", de Aldri Anunciação, estreia no Goethe-Institut

O espetáculo "A Mulher do Fundo do Mar", de Aldri Anunciação, vai estrear nesta quinta-feira, 17, às 20h, no Teatro do Goethe-Institut/ICBA – Corredor da Vitória, e segue em cartaz até domingo, 20. Os ingressos custam R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia entrada).

"A Mulher do Fundo do Mar" mostra a história de uma mulher (Iami Rebouças) que vive nas profundezas do oceano, resgatando sua própria identidade a partir de objetos que caem de navios que cruzam a superfície dos mares. Aldri, que escreveu a peça, também é o diretor.

A obra encerra a Trilogia do Confinamento, criada por Aldri, e iniciada com "Namíbia, Não!" e continuou com "O Campo de Batalha". O espetáculo fica em cartaz ainda de 24 a 27 de novembro, 2 a 4 de dezembro e 9 e 10, sempre às 20h.

