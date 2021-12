A italiana que amava como poucos a arte popular baiana

Na folhinha, o ano era 1959. O tempo, entretanto, corria solto na agenda de Lina: dividida entre projetos em São Paulo e em Salvador, a "arquiteto" aceitou assumir o projeto de reforma do Solar do Unhão para levar para lá o Museu de Arte Moderna da Bahia. O convite foi do então governador Juracy Magalhães.

Antes da mudança de endereço do MAM, Lina e o Museu eram vizinhos. Ela vivia no Hotel da Bahia, no Campo Grande. O Museu estava instalado do outro lado da rua: no Teatro Castro Alves, que estava impossibilitado de funcionar por conta de um incêndio.

"As obras dela sempre começavam com atraso e terminavam antes da hora. Dona Lina era muito exigente", conta o jornalista Newton Sobral, um de seus assistentes na época.

Depois de muita correria, a "arquiteto" e sua equipe abriram as portas do MAM ali mesmo, no foyer do TCA, com uma exposição do cearense Antônio Bandeira. A noite de estreia foi chique e para poucos: dentre os convidados estavam o governador e Assis Chateaubriand, já debilitado, e que chegou ao lugar de cadeira de rodas.

Quatro anos depois, Lina inaugurava o Museu de Arte Moderna no Solar do Unhão. Sua menina dos olhos? A escada de madeira do casarão.

A exposição da abertura era especial para Lina: peças do artesanato baiano, a mais pura e simples arte popular. "Muito mais importante que cultuar os prédios que ela projetou é se voltar para o modo que ela pensava e entendia a cultura popular. Não achava menor que a cultura erudita. A gente pode pensar com a Lina", diz Marcelo Rezende, atual diretor do MAM.

