A Fazenda: Viola está indignado após ser indicado para Roça

O ex-jogador Viola está inconformado com sua ida para a Roça no reality show A Fazenda, transmitido pela Record. Nesta quarta-feira, 17, ele foi o primeiro a acordar e, durante uma conversa com Daniel Bueno, revelou que está farto da convivência com Janaína Jacobina.

A formação da Roça aconteceu na noite dessa terça-feira, 16. Andressa Soares, mais conhecida como a Mulher Melancia, já estava na berlinda desde o início da semana, quando perdeu a prova do desafio semanal. Os demais participantes deveriam escolher quem seria o segundo confinado a disputar o voto popular. No entanto, houve um empate entre Viola e Janaína Jacobina. Coube a Andressa desempatar e, sem exitar, indicou Janaína.



Por fim, o terceiro nome escolhido para disputar a permanência no programa foi Viola, indicado pela fazendeira Ana Carolina. Os três terão de conviver na Casa da Roça até a próxima quinta-feira, 18, quando sai o resultado.



Durante sua conversa com Daniel Bueno, Viola confessou que está “farto” da convivência com Janaína e disse que, ao chegar à Casa da Roça, enquanto ele e Melancia liam o Manual da Roça, a adversária insistia em explicar as coisas e dizer que sabia como funcionava a rotina da casa por ter passado em três votações populares.



O ex-atleta mostrou ainda que está inconformado por ter sido indicado pela líder da semana. “Eles [ equipe Ovelha] estão se achando o máximo. Eles têm certeza que já estão com as mãos nos R$ 2 milhões”, disse.

adblock ativo