A Fazenda: Tico diz que não se arrepende de sua postura no programa

Terceiro eliminado de “A Fazenda 3”, Tico Santa Cruz revelou que não se arrepende do seu comportamento no reality show rural da Rede Record. O músico afirmou para o apresentador Britto Jr. na noite desta quinta-feira, 21, após saber que recebeu 74% dos votos do público, que pode ter incomodado algumas pessoas dentro do programa pelo seu jeito de falar tudo o que pensa.

