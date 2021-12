A Fazenda: Sérgio Mallandro é o quarto a deixar o programa

Sérgio Mallandro foi o quarto participante a deixar a terceira temporada de “A Fazenda”, como havia adiantado enquete realizada pelo A TARDE On Line. O humorista disputou a permanência no programa com o ator Sérgio Abreu e com a apresentadora Luiza Gottschalk (ambos da equipe Ovelha) e deixou a briga pelo prêmio de R$ 2 milhões na noite desta quinta-feira, 28, com 48% dos votos do público.



Sérgio Mallandro se mostrou surpreso com o resultado. Em entrevista a Britto Jr, apresentador do programa, ele questionou a edição feita pela produção. “Eles [equipe Ovelha] são falsos e arrogantes. Eu sou de verdade, eles são de mentira. Eu estou tranquilo, cumpri minha missão de divertir o público porque eles eu sei que não acham graça de nada porque eles gostam é da tristeza, não da alegria. Não sei o que vocês mostraram no ar”, reclamou.





Disputa - Com a saída de Sérgio Mallandro, restam agora onze participantes, entre atores, modelos, apresentadores e humoristas, na briga pelo prêmio milionário que será pago pela emissora de Edir Macedo. Muitos dos confinados ficaram famosos por causa de “A Fazenda 3”. Os quatro mais conhecidos - Monique Evans, Geisy Arruda, o cantor do Detonautas Tico Santa Cruz e Mallandro – já foram eliminados.



A primeira participante a deixar o reality show foi Monique Evans, que foi para a prova de eliminação após perder, de propósito, o desafio semanal. A segunda eliminada foi a estudante Geisy Arruda, do grupo Ovelha, que foi para a Roça pelo votos dos colegas de confinamento. Tico Santa Cruz, também da equipe Ovelha, perdeu o desafio semanal e foi o terceiro integrante a sair do programa.

adblock ativo