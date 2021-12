A Fazenda: Sérgio Mallandro é o primeiro fazendeiro

Sérgio Malandro venceu a prova do reality “A Fazenda” nesta quinta-feira, 30, e é o primeiro fazendeiro da atração, iniciada nesta terça-feira, 28. Agora, o humorista indicará diretamente um dos companheiros de confinamento para disputar a permanência no programa. O outro confinado receberá votos dos demais participantes.







A prova realizada ontem teve os líderes das três equipes definidos no jogo do gira-gira no primeiro dia da atração da Rede Record. Sérgio Mallandro, Tico Santa Cruz e Monique Evans foram excluídos da prova na ocasião, o que os impediu de ganhar um carro zero quilômetro, mas se tornaram líderes dos grupos Avestruz, Ovelha e Coelho, respectivamente.







Exceto os três, os outros confinados tiveram que fazer as etapas da prova. O jogo consistia em preencher garrafões de leite, tirar parafusos de caixas, montar escadas e usar um machado para arrebentar a corda na qual os líderes estavam presos. O ex-jogador Viola conseguiu desamarrar o martelo com mais rapidez e cortou a corda que prendia Mallandro, o líder de sua equipe.









adblock ativo