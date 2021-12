A Fazenda: Sérgio Abreu enfrenta sua terceira roça no programa

Sérgio Abreu perdeu o desafio semanal na madrugada desta segunda-feira, 25, e está pela terceira vez na Roça do reality show rural da Rede Record. O ator é o primeiro dos integrantes de “A Fazenda 3” a compor a quarta berlinda do programa. Os outros dois confinados que disputarão a permanência na atração serão conhecidos na votação desta terça-feira, 26, quando o fazendeiro indicará uma pessoa e os demais confinados votarão em outra.



Sérgio Abreu fez uma prova na qual tinha que passar por obstáculos utilizando uma escada. Para ficar de fora da Roça, os participantes tinham que atravessar um circuito no tempo mais próximo ao que foi indicado para eles por envelopes. O ator abriu um envelope com o tempo estimado em 3 minutos e conseguiu realizar a prova em 2min20. Luiza Gottschalk, que fez a segunda fase do desafio com o ator, conclui em dois minutos, exatamente o tempo que foi estipulado para ela.

