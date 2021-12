"A Fazenda" pode pagar mais de R$ 1 milhão ao vencedor

A terceira edição de “A Fazenda”, da Rede Record, poderá pagar mais de um R$ 1 milhão ao vencedor da próxima temporada, segundo informações da coluna Zapping, publicada nesta quinta-feira, 22, na Folha de S. Paulo. O reality show deve começar a ser exibido ainda no segundo semestre deste ano. O Big Brother, da Globo, aumentou o valor pago ao vencedor nesta última edição para R$ 1,5 milhão.

O jornalista Brito Jr, que comandou as duas primeiras edições, deve permanecer à frente do programa. Mais uma vez, 14 famosos, entre atores, cantores e modelos, ficarão confinados em uma fazenda localizada em Itu, no interior de São Paulo. A cada semana, três disputarão a permanência no reality e um será eliminado pela votação popular.

Na última edição, exibida de novembro a fevereiro deste ano, a atriz e apresentadora Karina Bacchi ganhou o prêmio de R$ 1 milhão. Na mesma edição, estiveram Sheila Melo, Cacau Mello, Fernando Scherer, Maurício Manieri, Maria João, Ana Paula de Oliveira, Adriana Bombom, Andressa Oliveira, Caco Ricci, Mateus Rocha, André Segatti, Mc Leozinho e Igor Cotrim.

A primeira edição rendeu mais audiência devido às brigas e à divisão dos grupos. Dado Dolabella, que se desentendeu com várias pessoas na reta final do reality show, acabou sendo escolhido pelo público para levar a bolada. Ele disputou a final com a cantora Danni Carlos, que ficou bastante próxima dele dentro da casa.

Os outros participantes da primeira edição foram o humorista Carlinhos da Silva, o cantor sertanejo Pedro Leonardo, a Mulher Samambaia, a atriz Fabiana Alvarez, a atriz e apresentadora Babi Xavier, o consultor de etiqueta Fábio Arruda, o modelo Miro Moreira, a atriz Luciele Di Camargo, o ator Theo Becker, a atriz Franciely Freduzesky e o ator Jonathan Haagensen.

