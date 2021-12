A Fazenda: Luiza e Carol Dias acertam as diferenças durante festa

Durante a festa da madrugada deste sábado, 30, as peoas Ana Carolina Dias e Luiza Gottschalk conversaram sobre as atitudes que tiveram uma com a outra durante o confinamento no reality show A Fazenda, transmitido pela Record.









Luiza explicou para Ana Carolina que encara as pessoas com seu olhar penetrante por que seu grupo (Ovelha) tem sido alvo constante das outras equipes. “O ambiente é hostil. Eu fico na defensiva o tempo todo”, disse.

Porém, Carol afirmou que houve mudanças da parte de sua adversária e que sempre teve medo do seu olhar. "Eu encaro todo mundo. Quando eu converso, eu olho nos olhos", respondeu.

Com a reconciliação mais próxima, ambas aproveitaram para conversar sobre eliminação. Para Carolina, que ainda não foi para a Roça, é importante passar pela berlinda.

Já Luiza, que passou pela experiência e retornou, contou à colega sobre a sensação de nervosismo no momento do anúncio da eliminação.



adblock ativo