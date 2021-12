A Fazenda: Janaína Jacobina está na Roça

Janaína Jacobina perdeu a segunda fase do desafio semanal e já está na Roça. A prova foi dividida em duas etapas, sendo uma realizada no sábado e a outra, no domingo. A equipe Avestruz, formada por Sérgio Mallandro, Daniel Bueno, Lisi, Janaina e Viola, perdeu na primeira fase, e os integrantes tiveram que fazer, individualmente, a prova seguinte.







O segundo teste consistia em uma corrida de bicicletas com obstáculos, por um percurso sinuoso. Janaina Jacobina foi a mais lenta entre os competidores e acabou sendo a primeira confinada a ir para direto para a votação popular. Outros dois participantes ainda serão indicados para a Roça nesta terça-feira, 12. Um deles será escolhido pelo fazendeiro, que nesta semana é Sérgio Abreu, e o outro será votado pelos colegas de confinamento.









adblock ativo