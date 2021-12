A Fazenda: Geisy Arruda e Sérgio Mallandro se desentendem

Geisy Arruda e Sérgio Mallandro se desentenderam na madrugada desta quinta-feira, 7, em “A Fazenda 3”. A briga entre eles começou depois que o comediante perguntou para a estudante quem ela mandaria para a próxima roça do reality show da Rede Record. Geisy afirmou que o próprio humorista era uma das suas primeiras opções.







A jovem argumentou que mandaria o colega de confinamento para disputar a permanência na casa porque, segundo afirmou, ele não cumpriu com as suas obrigações como fazendeiro. Sérgio Mallandro ficou irritado com a opinião de Geisy. Explicou que nunca havia feito tarefas em fazendas antes e chamou a moça de ingrata.









