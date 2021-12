A Fazenda: Geisy Arruda é a segunda eliminada

Geisy Arruda foi a segunda eliminada de “A Fazenda 3”. A estudante, conhecida em todo o Brasil após ter sido hostilizada por alunos da Uniban por usar um vestido curto, deixou a terceira temporada do reality show da Rede Record com 57% dos votos do público nesta quinta-feira, 14, e saiu da disputa pelo prêmio de R$ 2 milhões, que será pago pela emissora ao vencedor. A produção da atração não divulgou a quantidade de votos.





Nesta segunda Roça, Geisy Arruda enfrentou a jornalista Janaina Jacobina, integrante da equipe Avestruz e perdedora do Desafio Semanal, e o ator Dudu Pelizzari, indicado pelo fazendeiro da semana, o também ator Sérgio Abreu. Já a estudante recebeu nove votos dos colegas de confinamento, sendo todos eles dos integrantes da equipes Avestruz e Coelho, na última terça-feira, quando hove a segunda formação da Roça.

A equipe Ovelha, formada pela estudante, pelo cantor Tico Santa Cruz, por Sergio Abreu, pelo maquiador Carlos Carrasco e pela apresentadora Luiza Gottschal, ficou revoltada com a quantidade de votos recebidos por Geisy. Os membros da Ovelha criticaram os colegas e acusaram eles de combinarem votos para tirar a empresária da atração.

Apoio - Primeira eliminada do reality show, Monique Evans afirmou que estava na torcida por Geisy. A apresentadora ressaltou, no entanto, que nem sempre quem merece acaba permanecendo por mais tempo no programa. “Sim, torço para Geisy! Mas acho que o Brasil adora pessoas desonestas! To assistindo porque tenho que falar no assunto! Mas não 24 horas!”, escreveu em seu Twitter.



Monique Evans criticou ainda a edição de "A Fazenda". Para ela, os responsáveis pela atração não fazem o recorte de acordo com a realidade. "Depois que vi algumas edições, notei que fazem a história que querem! Temos que ser exemplo. Cuidado", afirmou. Em seguida, voltou a criticar: “Às vezes acho que algumas pessoas assistiram a outro programa! Queria tanto mostrar o que as pessoas falaram pra mim lá. Essas pessoas santas”, desabafou a ex-fazendeira.

adblock ativo