A Fazenda: famosos se despedem do público antes do confinamento

A Record divulgará o nome dos confinados de “A Fazenda 3” somente em sua estreia na noite desta terça-feira, 28, mas alguns dos prováveis participantes já começaram a dar sinais de que estarão no programa. Dos 15 possíveis escalados, três deles já informaram ao público, por meio da internet, que ficarão ausentes por algum tempo. A emissora proíbe, em contrato, que os artistas revelem antecipadamente que farão parte do reality show.

Sérgio Malandro e a atriz Ana Carolina Dias usaram o Twitter para se despedir dos seus seguidores. O comediante informou que interromperá apresentações semanais no Teatro dos Grandes Atores, no Rio de Janeiro, porque passará um tempo fora do Brasil. “Já estou me preparando para ir viajar, encontrar meus filhos na Europa. Pra quem não sabe, eu tenho dois filhos que moram em Londres”.

Ana Carolina Dias tentou fazer mistério sobre os próximos projetos. A atriz revelou ainda que poderia permanecer um período fora do local onde mora. Mas nada de maiores detalhes. “Galera, quero deixar um beijo imenso e dizer que conto com todos vocês nas "novidades" que virão por aí. Fiquem ligados!Talvez eu passe um tempo longe da cidade”.

Já Geisy Arruda enviou um e-mail se despedindo dos amigos, de acordo com a coluna Zapping, publicada nesta terça na Folha de S. Paulo. "Gostaria de agradecer a todos os e-mail de ajuda e repletos de muito carinho!", escreveu. No primeiro semestre, a universitária chegou a confirmar que estaria no reality show, mas foi desmentida pelo presidente do comitê artístico da Record, Mafran Dutra.

Dutra chegou a comentar que a emissora não tinha interesse na jovem. “A Geisy não é, digamos, o nosso sonho de consumo. Ela plantou essa notícia e nós, aliás, temos opções melhores para colocar no programa”. Na época, várias publicações davam como certa a participação da estudante da Uniban por um cachê de R$ 100 mil.

Nesta segunda-feira, a coluna Retratos da Vida divulgou outros nomes que devem integrar a lista de famosos. Andressa Soares (Mulher Melancia), a apresentadora Janaína Jacobina, Lise Benites (Piu Piu do Pânico), a atriz e apresentadora Luiza Gottchalk, Monique Evans, o maquiador Carlos Carrasco, o modelo Daniel Bueno, o ator Dudu Pelizari, a drag queen Nani People, Tico Santa Cruz e o ex-jogador Viola estão na lista.





Programa - O reality show rural da Rede Record será comandado mais uma vez por Brito Jr., como aconteceu nas duas edições anteriores. O prêmio pago ao vencedor será de R$ 2 milhões. A emissora de Edir Macedo decidiu aumentar o prêmio de R$ 1 milhão, pago nas duas primeiras temporadas, para tornar a disputa mais acirrada.



O vencedor da primeira edição de “A Fazenda” foi Dado Dolabella, em 2009. No início deste ano, a atriz e apresentadora Karina Bacchi levou a melhor entre um grupo de 14 celebridades, entre atores, modelos, dançarinas e cantores.

