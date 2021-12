A Fazenda: Enquete aponta Sérgio Abreu como vencedor do reality

Enquete realizada pelo A TARDE On Line logo após a última eliminação e a definição dos três finalistas do reality show A Fazenda, da Rede Record, aponta Sergio Abreu como o vencedor do prêmio de R$ 2 milhões. O ator recebeu 43,72% dos votos, Daniel recebeu 33,33% e Lisi 22,94%. Comandado pelo apresentador Britto Jr., o programa terá a sua grande final na noite desta terça-feira, 21.



Carioca de 36 anos, o ator Sergio Abreu fez parte da equipe Ovelha e visitou a Casa da Roça cinco vezes. O bom desempenho nas provas lhe rendeu um carro, uma TV LCD de 50 polegadas e o Super Prêmio de R$ 500 mil, dividido com integrantes de sua equipe.



Daniel Bueno, modelo, 33 anos, fez parte da equipe Avestruz e protagonizou cenas de paquera com a atriz Carol Dias, mas o "romance" não se concretizou. Foi Fazendeiro da semana uma vez e ganhou prêmios como um carro, uma moto e uma TV LCD de 50 polegadas. Foi para a casa da Roça apenas uma vez.



Também modelo, Lisi Benitez, a Piu-Piu, 31 anos, também fez parte da equipe Avestruz e conseguiu se manter longe das Roças graças ao desempenho de seu grupo nas provas. Torceu o pé após a participação em um Desafio Semanal e ficou de fora de muitas provas, ganhando poucos prêmios e se livrando de ir para a Roça. Enfrentou duas berlindas.



Na segunda-feira, 20, os três finalistas tiveram um almoço de natal e receberam, cada um, um quadro com fotos e recados da família. Ao final do dia, os integrantes se despediram dos animais da fazenda.

